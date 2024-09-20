АМКУ оштрафовал владельца бренда заправок KLO

Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 5,2 млн грн ООО "Конверс Линкс" (бренд автозаправок KLO) за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Компания оштрафована за непредоставление информации на запрос АМКУ (на 1,5 млн грн) и за предоставление неполной информации на запрос АМКУ (на 3,7 млн грн).

Антимонопольный комитет направлял требования к Конверс Линкс в рамках исследования на рынках нефтепродуктов, связанных с установлением цен в течение 2022 года.

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"Однако Общество трижды предоставило информацию на требования Комитета за пределами установленных сроков. Это препятствовало объективному, полному и всестороннему анализу информации для исследования рынков светлых нефтепродуктов, что учтено в определении размера штрафа. Также Комитет учел повторность совершения правонарушения", - отмечают в сообщении.