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Нацбанк обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро

Пятница, 20 сентября 2024, 11:22 - Артур Крыжный

По состоянию на 20 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 13 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,44 грн, евро - 46,23 грн (на 19 сентября доллар - 41,45 грн, евро - 46,10 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,72 - 41,80 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,43 - 46,59 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,25 - 41,75 грн (курс на 19 сентября - 41,30 - 41,80 грн);
  • Евро - 45,95 - 46,60 грн (курс на 19 сентября - 46,00 - 46,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;
  • Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,20 - 41,64 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,64 грн.

курс валют доллар евро
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