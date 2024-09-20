Доход компаний в сфере логистики вырос на 14%: у кого больше всего

219,82 млрд дохода получили компании в сфере транспорта и почты. Наибольшую прибыль получила Укртранснафта, а наибольшие убытки - Укрпочта.

Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

По сравнению с 2023 годом совокупный доход лидеров Индекса Опендатабота в сфере транспорта и почты за 2024 год за год вырос на 14%.

В 10 компаний по прибыли попало 5 государственных компаний с совокупным доходом в 160,89 млрд грн - это 73% от всей десятки. Четыре из них смогли получить прибыль и только одна понесла убытки.

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Отмечается, что в 2022 году ситуация была ровно противоположной.

Несколько лет подряд почти половина доходов лидеров приходится на государственную Укрзализныцю - 92,62 млрд грн или 42% от совокупного дохода. За год доходы железнодорожного перевозчика выросли почти на четверть.