Япония передала 4-м областным центрам Украины тяжелую технику и различное оборудование

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) передало коммунальным предприятиям городов Харьков, Днепр, Херсон и Николаев 97 единиц тяжелой техники.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Как говорится в сообщении, техника улучшит услуги в области транспорта, водоснабжения и переработки отходов от разрушений.

Кроме того, коммунальным предприятиям будет передано значительное количество генераторов, труб и другого крайне необходимого оборудования для восстановления предоставления базовых услуг.

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"Мы будем прилагать все усилия, чтобы помощь от японской стороны была привлечена максимально прозрачно и подотчетно", - сказал исполняющий обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

Напомним:

Грантовое соглашение для Программы экстренного восстановления между Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Правительством Украины было подписано 9 марта 2023 года. Оно предусматривает предоставление гранта от Правительства Японии в размере 22 440 000 000 японских иен (172,75 млн долл. США) для реализации Программы экстренного восстановления.

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Экономическая правда