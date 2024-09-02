В НБУ утверждают, что бизнес смягчает оценки результатов своей деятельности

В августе украинский бизнес продолжил смягчать оценки результатов своей деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба НБУ.

В августе 2024 года ИОДА составил 48,4 по сравнению с 44,4 в июле.

Положительное влияние на ожидания бизнеса во всех секторах имели, в частности: постепенная адаптация к постоянным отключениям электроэнергии и налаживание альтернативных источников питания, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, устойчивый внутренний спрос и достаточное предложение товаров, стабильная работа морского коридора.

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Как говорится в сообщении, предприятия строительства предоставили положительные оценки своих экономических результатов. Строители ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства.

Предприятия торговли существенно улучшили ожидания. Торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

Предприятия промышленности смягчили сдержанные ожидания относительно результатов своей деятельности. В отличие от двух предыдущих месяцев респонденты ожидали увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию.

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Самые сдержанные оценки предоставили предприятия сферы услуг.

"Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только руководители строительных предприятий ожидали увеличения численности работников", - рассказали в НБУ.

Напомним:

Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась за январь-июль 2024 года до 33,9%. Это на 3,5 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года.

Экономическая правда