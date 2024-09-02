В НБУ утверждают, что бизнес смягчает оценки результатов своей деятельности
В августе украинский бизнес продолжил смягчать оценки результатов своей деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба НБУ.
В августе 2024 года ИОДА составил 48,4 по сравнению с 44,4 в июле.
Положительное влияние на ожидания бизнеса во всех секторах имели, в частности: постепенная адаптация к постоянным отключениям электроэнергии и налаживание альтернативных источников питания, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, устойчивый внутренний спрос и достаточное предложение товаров, стабильная работа морского коридора.
Как говорится в сообщении, предприятия строительства предоставили положительные оценки своих экономических результатов. Строители ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства.
Предприятия торговли существенно улучшили ожидания. Торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи.
Предприятия промышленности смягчили сдержанные ожидания относительно результатов своей деятельности. В отличие от двух предыдущих месяцев респонденты ожидали увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию.
Самые сдержанные оценки предоставили предприятия сферы услуг.
"Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только руководители строительных предприятий ожидали увеличения численности работников", - рассказали в НБУ.
Напомним:
Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась за январь-июль 2024 года до 33,9%. Это на 3,5 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года.
Экономическая правда