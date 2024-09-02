Кудрицкого попытаются уволить с должности главы "Укрэнерго" вечером понедельника – нардеп

Главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого попытаются уволить с должности вечером понедельника 2 сентября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня на вечер планируют переломить наблюдательный совет и уволить главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - заявил он.

Ранее, представители международных финансовых организаций призвали приостановить возможное увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

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По данным ЭП, 30 августа стало известно, что руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

Экономическая правда.