Минцифры: в конце осени к приложению "Мрия" сможет присоединиться каждая школа

Президент Владимир Зеленский презентовал образовательное приложение для учеников "Мрия": уже к концу осени к нему смогут присоединиться желающие школы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Сегодня Президент вместе с Михаилом Федоровым и Оксеном Лисовым презентовал Мечту в прифронтовом Запорожье", - говорится в сообщении.

Уже 40 пилотных школ Киева и Запорожской, Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областей начали внедрять инновации в образовательный процесс и тестировать "Мрию" в режиме реального учебного года.

Реклама:

"100 тысяч учителей, учеников и родителей присоединятся к цифровизации украинского образования и протестируют работу приложения и веб-портала", - продолжили в пресс-службе.

Отмечается, что в приложении "Мрия" будут следующие функции:

Планирование дня: расписание уроков и домашка;

Библиотека контента;

Безопасные чаты на базе Signal;

Оценки карандашом в журнале.

Уже в этом году каждая желающая школа сможет присоединиться к "Мрии", добавили в пресс-службе.

Реклама:

Экономическая правда.