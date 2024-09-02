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Минцифры: в конце осени к приложению "Мрия" сможет присоединиться каждая школа

Понедельник, 2 сентября 2024, 17:54 - Артур Крыжный

Президент Владимир Зеленский презентовал образовательное приложение для учеников "Мрия": уже к концу осени к нему смогут присоединиться желающие школы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Сегодня Президент вместе с Михаилом Федоровым и Оксеном Лисовым презентовал Мечту в прифронтовом Запорожье", - говорится в сообщении.

Уже 40 пилотных школ Киева и Запорожской, Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областей начали внедрять инновации в образовательный процесс и тестировать "Мрию" в режиме реального учебного года.

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"100 тысяч учителей, учеников и родителей присоединятся к цифровизации украинского образования и протестируют работу приложения и веб-портала", - продолжили в пресс-службе.

Отмечается, что в приложении "Мрия" будут следующие функции:

  • Планирование дня: расписание уроков и домашка;
  • Библиотека контента;
  • Безопасные чаты на базе Signal;
  • Оценки карандашом в журнале.

Уже в этом году каждая желающая школа сможет присоединиться к "Мрии", добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда.

Минцифра
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