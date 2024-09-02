Суд отменил арест ТРК группы Arricano в Украине

ТРК Проспект Фото: Arricano

29 августа 2024 года следственный судья Соломенского районного суда г. Киев вынес постановления, которыми был отменен арест трех ТРК группы компаний Arricano в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Arricano.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о "Солнечной Галерее" (г. Кривой Рог), CITY MALL (г. Запорожье) и "Проспект" (г. Киев). Ранее был отменен арест еще одного актива группы компаний Arricano в Украине - ТРК "РайON" (г. Киев).

При рассмотрении дел адвокаты группы компаний Arricano в Украине привели суду свои аргументы и убедительные доказательства о безосновательности арестов ТРК и отсутствии дальнейшей необходимости в их аресте.

Реклама:

"Решение суда дает нам сдержанный оптимизм, что дело перейдет в цивилизованное правовое русло со стороны правоохранительных органов Украины и в дальнейшем будет вестись без попытки заблокировать и захватить ТРК, а с целью разобраться и восстановить справедливость", - сказал директор компании Маргус Курм.

В то же время, он отметил, что в компании не исключают возможности "усиления давления со стороны правоохранителей и попытки возобновить процесс захвата активов".

В Arricano также сообщили, что на 5 сентября запланировано рассмотрение апелляции прокурора на постановление следственного судьи об отмене ареста киевского ТРК "РайON".

Реклама:

Напомним:

Четыре торгово-развлекательных комплекса Arricano были арестованы в рамках уголовного производства о возможной работе компании в Крыму в октябре 2023 года.

В июле этого года группа компаний Dragon Capital заявила, что официально завершила процесс выхода из состава акционеров Arricano Real Estate PLC, управляющей крупными торгово-развлекательными центрами в Украине.

Экономическая правда