Все разделы
Укр / Рус

Оборонная компания РФ приобрела 300 килограмм долларовых банкнот у Руанды – росСМИ

Понедельник, 2 сентября 2024, 14:57 - Артур Крыжный

Российская компания "Рособоронэкспорт" приобрела у Минобороны Руанды 292 кг долларовых банкнот на сумму более 29 миллионов долларов.

Об этом пишет российское издание "Верстка".

Так, в январе 2024 года Россия приобрела наличные доллары на сумму 29 млн 210 тысяч долларов у африканского государства Руанда. Об этом свидетельствуют закрытые данные российской таможенной статистики, с которыми ознакомилась "Верстка".

В поставке были банкноты номиналом 100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг. Наличные приобрели у Министерства обороны Руанды. Покупателем со стороны России выступал "Рособоронэкспорт" - единственный государственный посредник по торговле продукцией военного назначения.

Реклама:

Напомним:

"Крокус наноэлектроника", крупнейший проект "Роснано" по производству чипов, подал заявление о банкротстве.

Экономическая правда.

Реклама:
Россия ВПК
Реклама:
Материалы по теме
В Россию могут войти 4 немецких бренда 2 сентября 2024, 14:00
В Харькове из-за обстрела россиян повреждено отделение "Новой почты" 1 сентября 2024, 15:16
Московский аэропорт "Внуково" новью приостановливал работу – росСМИ 1 сентября 2024, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте