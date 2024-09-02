Нацбанк инициирует переименование разменных монет с "копейки" на "шаг"

Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

Об этом говорится в релизе Нацбанка.

"Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении, Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг", - говорится в сообщении.

По убеждению Нацбанка, возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.

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Кроме того, денежный оборот очистится от российского влияния, а изменение названия монет будет способствовать дерусификации и деколонизации.

Также, восстановление национальных традиций в денежном обращении как раз вовремя, считают в Нацбанке.

Регулятор уже разработал соответствующие предложения к законодательным изменениям.

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Соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равняться 1 к 1, и Нацбанк будет разрабатывать соответствующий дизайн, а также порядок и сроки изъятия "копеек" из обращения.

Разработанные законопроекты после согласования с госорганами направятся на рассмотрение и одобрение Верховной Радой.

Глава Нацбанка Андрей Пышный надеется, что регулятор начнет чеканить шаги уже в 2025 году.

Справка. На территории Украины со времен Гетманщины и до эпохи Украинской Революции 1917-1921 годов использовалась мелкая монета "шаг". Несмотря на исторический контекст, 2 марта 1992 года постановлением Президиума Верховной Рады Украины было утверждено название копейка.

Напомним:

Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!"

Экономическая правда.