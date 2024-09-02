В Украине продали рекордное количество новых авто: что выбирали

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, относительно августа 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

"Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца", - отмечается в сообщении.

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Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA.

В августе 1248 новых Тойот пополнили украинский автопарк. На втором месте RENAULT - 738 ед. Третий результат у BMW - 633 ед.

Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и VOLKSWAGEN (483 ед.).

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"Титул бестселлера месяца сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед.)", - говорится в сообщении.

Напомним:

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тыс. новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Экономическая