В Украине продали рекордное количество новых авто: что выбирали
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, относительно августа 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.
"Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца", - отмечается в сообщении.
Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA.
В августе 1248 новых Тойот пополнили украинский автопарк. На втором месте RENAULT - 738 ед. Третий результат у BMW - 633 ед.
Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и VOLKSWAGEN (483 ед.).
"Титул бестселлера месяца сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед.)", - говорится в сообщении.
Напомним:
Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тыс. новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Экономическая