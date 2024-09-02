Все разделы
Укр / Рус

В Украине продали рекордное количество новых авто: что выбирали

Понедельник, 2 сентября 2024, 13:41 - Виктор Волокита
 

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром. 

Согласно сообщению, относительно августа 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

"Это рекордный показатель продаж новых легковушек за последние 32 месяца", - отмечается в сообщении. 

Реклама:

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA. 

В августе 1248 новых Тойот пополнили украинский автопарк. На втором месте RENAULT - 738 ед. Третий результат у BMW - 633 ед.

Также в ТОП-5 попали SKODA (538 ед.) и VOLKSWAGEN (483 ед.).

Реклама:

"Титул бестселлера месяца сохранил за собой RENAULT Duster (691 ед.)", - говорится в сообщении. 

Напомним:

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тыс. новых легковых авто, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Экономическая

авто
Реклама:
Материалы по теме
Ford отзовет более 90 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем 1 сентября 2024, 11:03
Украинцы в этом году потратили 67 млрд на новые авто: на какие марки наибольший спрос 26 августа 2024, 12:44
Управление госохраны заказало внедорожники Лексус по 3,3 млн 22 августа 2024, 10:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте