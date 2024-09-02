В Украине стартует пилотный проект по бесплатной подготовке водительниц грузовиков

В Украине женщин бесплатно будут обучать на дальнобойщиц, пилотный проект запускают в четырех городах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В рамках инициативы запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории "С" или "СЕ".

Кроме того, в рамках проекта запланировано трудоустройство 80 выпускниц в компаниях, которые активно приобщаются к проекту.

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Сообщается, что пока география проекта охватывает четыре города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий.

Сейчас не менее 10 компаний, занимающихся перевозками, уже выразили готовность поддержать инициативу и предоставить рабочие места для новых водительниц грузовиков.

Для участия в отборе нужно заполнить анкету до 26 сентября 2024 года по ссылке и пройти собеседование с командой проекта.

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Из-за полномасштабного вторжения в Украине дефицит водителей грузового транспорта на частных предприятиях достигает около 30%.

"Вместе с тем, это одна из чрезвычайно важных профессий как для доставки стратегически важных грузов, так и для работы экономики в целом, ведь логистика ориентируется именно на автомобильный транспорт", – пояснил важность инициативы заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Напомним:

В Минэкономики заявили о необходимости уделить больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые имеют максимальный спрос. В первую очередь речь идет о женщинах, которые овладевают когда-то сугубо "мужскими" профессиями.