Госпогранслужба заказала полякам системы мониторинга границы за одолженные у Польши средства

Воинская часть 2144 (г. Львов) Госпогранслужбы 26 августа по результатам тендера заказала компании "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польша) средства мониторинга государственной границы стоимостью 6,21 млн евро без НДС.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

До осени 2025 года производитель должен поставить во Львов 73 системы охранной сигнализации быстрого развертывания "Shield" ("Щит") по 85 135 евро без НДС. Они предназначены для обнаружения и распознавания движущихся объектов на местности протяженностью не менее 3,5 км днем и ночью: людей, транспорта и низколетящих объектов. Каждая система включает:

стационарное приемо-передающее устройство в комплекте;

3 мобильных устройства управления в комплекте;

33 комбинированных сейсмических датчика;

3 ретранслятора;

комбинированное фотоустройство;

пассивный инфракрасный датчик; пассивный инфракрасный датчик;

аксессуары;

2 коробки для транспортировки;

рюкзак;

3 руководства по эксплуатации.

Также компания должна провести в Украине обучение для трех представителей заказчика.

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Тендер провели с третьей попытки. В июне и июле заказчик отменил два тендера после того, как отклонил нынешнего поставщика из-за различных недостатков в документах.

Издание отмечает, что закупка финансируется за счет кредита от Польши на условиях связанной помощи, поэтому в тендере могли участвовать только польские компании.

Они должны были работать в Польше три года, подтвердить опыт реализации проектов в определенном секторе рекомендательными письмами, финансовую состоятельность и уплату налогов и сборов в Польше. Не менее 60% стоимости договора должно было приходиться на товары, работы и услуги польского происхождения.

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Компания получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел. Для участия в них потенциальные участники должны были принести аналогичный по предмету закупки договор и документы, подтверждающие его полное выполнение.

Зарегистрированная в 2014 году "Grupa City Security 7 Sp. z o.o." пишет, что предоставляет консалтинговые услуги в сфере безопасности, производит системы охраны периметра для частного сектора, а также для поставщиков услуг безопасности. Ее директором является Марек Новицкий, а единственным владельцем - созданная в 2018 году польская компания "Integra B.R.O.P. Sp. z o.o." во главе с тем же Новицким. По данным "rejestr.io", 91% акций последней владеет Марта Доманская.

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