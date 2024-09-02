Потребление электроэнергии остается высоким, но имеет тенденцию к снижению

Потребление остается высоким из-за содержания жаркой погоды в большинстве областей, однако фиксируется тенденция к его снижению.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В воскресенье 1 сентября суточный максимум потребления был на 3,2% ниже, чем в предыдущий выходной день - в субботу, 31 августа.

По состоянию на утро понедельника 2 сентября уровень потребления электроэнергии на 3,7% ниже, чем в то же время предыдущего рабочего дня - в пятницу 30 августа.

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Компания напоминает, что в результате российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа в Украине в течение всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления.

Сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян и в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"Поэтому, когда электроэнергия появляется по графику, потребляйте ее, пожалуйста, экономно", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

В понедельник 2 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

Экономическая правда.