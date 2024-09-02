Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро подешевели

По состоянию на 2 сентября официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 14 копеек, евро - на 20 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,05 грн, евро - 45,50 грн (на 30 августа доллар - 41,19 грн, евро - 45,70 грн).

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,37 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,65 - 45,85 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,00 - 41,40 грн (курс на 30 августа - 41,10 - 41,45 грн);

Евро - 45,40 - 45,95 грн (курс на 30 августа - 45,50 - 46,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 40,85 - 41,40 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,40 грн;

Райффайзен - 40,90 - 41,29 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

Экономическая правда.