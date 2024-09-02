Каждый 3 ФОП закрывается в первый год работы: актуальная статистика ФОПов

Почти 194 тысячи новых ФОПов открыли украинцы за 8 месяцев 2024 года, за этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФОПов.

Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

Отмечается, что 193 192 новых ФОПа было зарегистрировано с начала года. Это даже больше, чем до начала полномасштабной войны, когда за тот же период открылось 186 144 новых дел.

За этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы.

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В сообщении добавляют, что рекордной стала доля женщин среди новоиспеченных бизнесменов - 60%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55.6%, а в первый год полномасштабной работы - 47%.

Сейчас количество новых дел в 1,6 раза больше, чем закрытых. Медиана деятельности ФЛП, закрытых в этом году, составляет 2 года и 7 месяцев.

Больше всего новых дел открыли предприниматели в столице - 26 303 или 13,6% от общего количества новых ФЛП в этом году. Активно регистрируют новый бизнес на Днепропетровщине (18 025), Львовщине (14 459), Киевщине (14 428) и Харьковщине (12 954).

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Сообщается, что треть новых дел открывается в сфере торговли, а ИТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей. Замыкает тройку наиболее востребованных направлений для новых дел предоставление индивидуальных услуг (7%). В 2023 году среди лидеров были кафе и рестораны, то в этом году их вытеснило предоставление информационных услуг.

Экономическая правда.