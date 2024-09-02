Цены на нефть в мире падают: причины

Нефть продолжает терять в цене на слабых данных из Китая, перспективе увеличения предложения ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть продолжили падение в понедельник на ожиданиях увеличения добычи ОПЕК+, начиная с октября, а признаки вялого спроса в Китае и США, двух крупнейших мировых потребителей нефти, вызвали беспокойство относительно будущего роста потребления.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 61 цент, или на 0,8%, до 76,32 долл за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 52 цента, или на 0,7%, до 73,03 долл за баррель.

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Сообщается, что потери произошли после того, как на прошлой неделе цена нефти Brent упала на 0,3%, а WTI - на 1,7%.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, намерена продолжить запланированное увеличение добычи нефти с октября.

Восемь членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в октябре в рамках плана, который предусматривает начало сворачивания последнего этапа сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, сохраняя при этом другие сокращения до конца 2025 года.

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Отмечается, что и Brent, и WTI терпят убытки уже два месяца подряд, поскольку беспокойство относительно спроса со стороны США и Китая перевесили недавние перебои с поставками ливийской нефти на фоне спора между правительственными фракциями и напряженности в ключевом регионе добычи на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом между Израилем и Сектором Газа.

Экономическая правда.