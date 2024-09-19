Суд запретил застройку озера Вырлица - землю возвращают Киеву

В прибрежной зоне Вырлицы собирались строить ТРЦ, однако Верховный Суд запретил застройку.

Об этом сообщает Офиса генерального прокурора.

Верховный суд подтвердил законность постановления Северного апелляционного хозсуда по иску прокуратуры Киева и постановил вернуть в коммунальную собственность прибрежный участок на озере Вырлица в Дарницком районе столицы.

Отмечается, что площадь участка - почти 20 га, а его стоимость оценивалась в более чем 1 млрд. Еще с 1994 года земельный участок возле озера Вырлица зарезервирован как ценная природная территория, имеющая значительную рекреационную ценность.

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Исковые требования были обоснованы тем, что спорный земельный участок относится к землям водного фонда и прибрежной защитной полосы и не может быть застроен. В начале 2023 года Хозяйственный суд Киева отклонил иск прокуратуры, но апелляционный суд полностью согласился с аргументами прокурора.

Согласно его постановлению, решение Киевсовета признано незаконным, договор аренды - недействительным. Арендатор должен освободить земельный участок.