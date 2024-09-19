Telegram является основной соцсетью, через которую украинцы получают новости 

В 2024 году Telegram является основной соцсетью в которой украинцы читают новости.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

В 2024 году Telegram продолжает оставаться основной социальной сетью, через которую украинцы получают новости. И хотя за последний год его доля выросла всего на 1%, он является основным источником информации для 73% украинцев.

Что же касается других соцсетей, из которых украинцы черпают данные, то за год больше выросла популярность YouTube - до 19%, однако упала популярность как источника информации Facebook - с 19 до 16%.

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В то же время половина украинцев считают, что государство не должно вмешиваться в работу Telegram, треть считают полезной определенную регуляцию, а 4% выступают за запрет его в Украине.

Сообщается, что в случае его запрета половина украинцев, в частности 52%, будут искать другие источники потребления новостей, 31% будут пользоваться Telegram и дальше через сервисы обхода, а еще четверть готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других сервисах.