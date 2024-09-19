В Украине заблокировали новые приложения с нелегальными азартными играми

В Украине заблокировали 19 мобильных приложений с нелегальными азартными играми.

Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), уточняя, что это удалось сделать по результатам сотрудничества с Google LLC.

Регулятор напомнил, что противодействие негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет усилилось после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

СНБО принял это решение, чтобы защитить права и законные интересы граждан Украины и не допустить использования особенностей сферы азартных игр государством-агрессором.

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"На сегодня именно нелегальные операторы азартных игр, в нарушение требований законодательства, используют сервисы Google для популяризации своих услуг и непосредственного предоставления таких услуг через мобильные приложения", - отметил Регулятор.

Напомним:

В июле по результатам взаимодействия КРАИЛ и Apple Inc. на платформе цифровой дистрибуции компании было заблокировано 50 мобильных приложений с нелегальными азартными играми, доступность которых на территории Украины повлекла нарушение требований национального законодательства, а также приводила к негативным последствиям для общественного здоровья украинцев.

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