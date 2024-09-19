В Донецкой области 70% работающих агропредприятий подверглись разрушениям: убытки - 5 млрд

В Донецкой области сейчас работают 512 сельскохозяйственных предприятий, из которых 353, или 69%, из-за полномасштабной российской войны понесли убытки и разрушения.

Об этом на онлайн-брифинге заявила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой ОГА Елена Рыбакова, передает Укринформ.

"На территории Донецкой области на начало 2022 года работало в сельском хозяйстве 1220 предприятий, а сейчас на территории области работают 512 предприятий. Из этих 512 предприятий 353 - понесли убытки и разрушения, это и хозяйственных дворов, и полей, и техники, всего", - сказала Рыбакова.

Она добавила, что общая сумма убытков на этих предприятиях сейчас превышает 5 млрд грн, "и это только то, что можно вычислить сейчас".

Реклама:

Напомним:

Кабинет министров Украины запустил механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах.