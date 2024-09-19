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Правительство сможет привлечь 216 млрд благодаря изменениям политики по резервированию - НБУ

Четверг, 19 сентября 2024, 16:28 - Виктор Волокита
 

В Национальном банке Украины считают, что правительство сможет дополнительно привлечь примерно 216 млрд грн благодаря изменениям политики по резервированию. 

Об этом стало известно из брифинга относительно решения Правления по монетарной политике.

С 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дней и более). 

Кроме того, с этой же даты НБУ увеличит до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВДП.

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По оценкам НБУ, указанные шаги не будут создавать рисков для устойчивости валютного рынка и возвращения инфляции к цели на горизонте политики. 

"Зато комбинация этих мер увеличит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит способность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке", - отметили в НБУ. 

Напомним: 

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Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне 13%.

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 13% в сентябре направлено на поддержание интереса к сбережениям в гривне и сдерживание спроса на валютном рынке. 

В то же время, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%. Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования - до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями.

Нацбанк Минфин ОВГЗ
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