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Rolls-Royce построит атомные электростанции в Чехии

Четверг, 19 сентября 2024, 16:20 - Алексей Артемчук

Rolls-Royce выиграл сделку на строительство малых модульных атомных электростанций в Чехии.

Об этом сообщает Financial Times.

Британская аэрокосмическая и оборонная группа обошла шесть других конкурентов, чтобы подписать соглашение с государственной компанией ČEZ Group.

Rolls-Royce находится на пути к получению первого заказа от европейского правительства на строительство малых ядерных реакторов после того, как она была выбрана лучшим поставщиком в конкурсе, который проводился под наблюдением чешского правительства.

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Переговоры по окончательному согласованию контрактных условий еще продолжаются, и соглашение все еще подлежит согласованию с регуляторными органами. 

Первый реактор планируется построить вблизи южночешской атомной электростанции Темелин, и, вероятно, он будет построен в середине 2030-х годов.

Сообщается, что проект Rolls-Royce с малым модульным реактором, который будет иметь мощность 470 МВт, является относительно большим для этого типа реакторов. Обычно они имеют мощность 300 МВт или меньше.

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атомная энергетика Чехия
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