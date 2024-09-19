Бизнес в Украине замедлил темпы восстановления – опрос

ИЕИ

Опрос бизнеса в августе 2024 года свидетельствует о спаде восстановления производства.

Об этом свидетельствуют данные опроса Института экономических исследований (ИЭИ).

В августе 2024 года украинские предприятия сообщили об улучшении ожиданий в перспективе шести месяцев и отсутствие значительных изменений в ожиданиях на следующие два года.

Сообщается, что в то же время наблюдалось значительное падение темпов восстановления производства.

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В августе по сравнению с июлем Индекс восстановления деловой активности (ИВДА) существенно ухудшился: с 0,13 до 0,08 (шкала от -1 до +1). В то же время значение ИВДА осталось самым низким для микропредприятий и уменьшалось второй месяц подряд.

Отмечается, что доля предприятий, работающих на 100% мощности, в августе существенно не изменилась - 10% по сравнению с 11% в июле. Доля предприятий, работающих с загруженностью до четверти мощности, выросла вчетверо: с 4% до 15%.

Компаний, которые не могут предсказать финансово-экономическую ситуацию на предприятии на следующие полгода, стало меньше - с 28% в июле до 21,2% в августе. Однако доля фирм, которые не могут предсказать, что будет с деятельностью предприятия в следующие два года, остается стабильной с мая 2024 года - на уровне около 30%.

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Срок новых заказов у компаний вырос почти вдвое: с четырех месяцев в июле до семи месяцев в августе. Это самое большое значение за последний год.

Также выросла доля предприятий с заказами на год и более вперед (до 18%). А доля предприятий, имеющих заказы не более чем на два месяца, составляет 46%, что стало наименьшим уровнем за последний год.

В августе определенные изменения претерпел рейтинг препятствий для деятельности бизнеса. Проблемы с электроснабжением остаются на первом месте третий месяц подряд. Существенно увеличилась доля тех, кто сообщал о нехватке рабочей силы в результате призыва и/или выезда работников. На третьем месте в рейтинге - препятствие "опасно работать".

Напомним:

Украинские предприятия на фоне проблем с электричеством в июле 2024 года ухудшили полугодовые ожидания и резко замедлили темпы восстановления.