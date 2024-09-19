Нацбанк сохранил учетную ставку и уменьшил по депозитным сертификатам и рефинансированию

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне 13%.

Об этом стало известно из брифинга относительно решения Правления по монетарной политике

Как отметили в НБУ, решение о сохранении ключевой ставки на уровне 13% в сентябре направлено на поддержание интереса к сбережениям в гривне и сдерживание спроса на валютном рынке.

В то же время правление НБУ приняло решение о модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики.

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Так, с 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 15,5%.

Также уменьшаются ставки по кредитам рефинансирования - до 16%, а максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями.

По оценкам НБУ, указанные шаги не будут создавать рисков для устойчивости валютного рынка и возвращения инфляции к цели на горизонте политики. Зато комбинация этих мер увеличит гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, чтобы усилить способность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке.

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