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Артиллерийские снаряды из Индии были перенаправлены клиентами из Европы в Украину вызывая возмущение россиян.

Об этом сообщает Reuters.

Артиллерийские снаряды, проданные индийскими производителями оружия, были перенаправлены европейскими клиентами в Украину, и Нью-Дели не вмешался, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты со стороны Москвы.

Сообщается, что передача вооружений для поддержки Украины происходит уже более года.

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Индийские правила экспорта вооружений ограничивают использование оружия только заявленным покупателем, который рискует прекратить будущие продажи, если произойдет несанкционированная передача.

Россия, на которую приходится более 60% импорта вооружений Дели, является ценным партнером для Индии. Кремль поднимал этот вопрос по меньшей мере дважды, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его индийским коллегой.

Среди европейских стран, которые отправляют индийские боеприпасы в Украину, Италия и Чехия возглавляют инициативу.

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Отмечается, что Индия, которая уже давно является крупнейшим в мире импортером оружия, также рассматривает затянувшуюся войну в Европе как возможность развивать свой сектор экспорта вооружений.

За два года до большой войны три крупнейших индийских производителя боеприпасов - Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems - экспортировали компоненты боеприпасов только на 2,8 млн долл в Италию и Чехию, а также Испанию и Словению, где оборонные подрядчики инвестировали значительные средства в цепи поставок для Украины.

За период с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра выросла до 135,25 млн долл, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в эти четыре страны.

Также в сообщении отмечают, что в феврале 2024 года британская компания Dince Hill экспортировала из Италии в Украину боеприпасы на сумму 6,7 млн долл.