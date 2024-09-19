Боеприпасы из Индии поставляются в Украину: Россия протестует
Артиллерийские снаряды из Индии были перенаправлены клиентами из Европы в Украину вызывая возмущение россиян.
Об этом сообщает Reuters.
Артиллерийские снаряды, проданные индийскими производителями оружия, были перенаправлены европейскими клиентами в Украину, и Нью-Дели не вмешался, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты со стороны Москвы.
Сообщается, что передача вооружений для поддержки Украины происходит уже более года.
Индийские правила экспорта вооружений ограничивают использование оружия только заявленным покупателем, который рискует прекратить будущие продажи, если произойдет несанкционированная передача.
Россия, на которую приходится более 60% импорта вооружений Дели, является ценным партнером для Индии. Кремль поднимал этот вопрос по меньшей мере дважды, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его индийским коллегой.
Среди европейских стран, которые отправляют индийские боеприпасы в Украину, Италия и Чехия возглавляют инициативу.
Отмечается, что Индия, которая уже давно является крупнейшим в мире импортером оружия, также рассматривает затянувшуюся войну в Европе как возможность развивать свой сектор экспорта вооружений.
За два года до большой войны три крупнейших индийских производителя боеприпасов - Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems - экспортировали компоненты боеприпасов только на 2,8 млн долл в Италию и Чехию, а также Испанию и Словению, где оборонные подрядчики инвестировали значительные средства в цепи поставок для Украины.
За период с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра выросла до 135,25 млн долл, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в эти четыре страны.
Также в сообщении отмечают, что в феврале 2024 года британская компания Dince Hill экспортировала из Италии в Украину боеприпасы на сумму 6,7 млн долл.