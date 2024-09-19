Рада поддержала обязательную прозрачность цен на стройматериалы в Prozorro

фото: цпк

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации в целом "за" законопроект проголосовали 267 народных депутатов.

Как рассказали в Центре противодействия коррупции, законопроект открывает информацию обо всех ценах на строительстве (стоимость строительных материалов). Это позволяет понять, пытаются ли госорганы завысить цены с коррупционной целью.

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"Информация о ценах на строительство большинства объектов - например, детских садов, школ, больниц - появится сразу после вступления в силу законопроекта.

А цены на строительство фортификаций будут открыты в безопасном объеме через 60 дней после вступления в силу. То есть, публичными будут только название заказчика и цены на строительные материалы для фортификаций. Названия компаний, которые выполняют строительство фортификаций, место строительства и другие данные останутся закрытыми", - отметили в ЦПК.

Инициатор законопроекта - председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина.

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Напомним:

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro.