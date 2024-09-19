 Український експорт: вікно відкривається?
Все разделы
Укр / Рус

Верховная Рада поддержала реформу Счетной палаты в первом чтении

Четверг, 19 сентября 2024, 12:25 - Артур Крыжный

Верховная Рада поддержала законопроект по реформе Счетной палаты в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроект проголосовали 246 нардепов.

Проект предусматривает:

Реклама:
  • расширение мандата на все публичные финансы.
  • усиление финансовой, политической и административной независимости РП.
  • прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов.
  • формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций.
  • уменьшение количества членов Счетной палаты с 13 до 11.
  • внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.

Соответствующий законопроект есть в перечне маяков МВФ и США для получения финансовой помощи, говорит Железняк.

Рада
Реклама:
Материалы по теме
Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении 17 сентября 2024, 13:59
Рада провалила голосование по увеличению налогов 3 сентября 2024, 13:53
Комитет ВР поддержал уменьшении присутствия государства на банковском рынке 29 августа 2024, 12:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте