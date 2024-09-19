Верховная Рада поддержала реформу Счетной палаты в первом чтении
Четверг, 19 сентября 2024, 12:25 -
Верховная Рада поддержала законопроект по реформе Счетной палаты в первом чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"За" законопроект проголосовали 246 нардепов.
Проект предусматривает:
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- расширение мандата на все публичные финансы.
- усиление финансовой, политической и административной независимости РП.
- прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов.
- формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций.
- уменьшение количества членов Счетной палаты с 13 до 11.
- внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.
Соответствующий законопроект есть в перечне маяков МВФ и США для получения финансовой помощи, говорит Железняк.
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