Украинцы жалуются на проблемы с "Киевстаром"
Четверг, 19 сентября 2024, 10:42 -
Пользователи крупнейшего украинского оператора "Киевстар" массово жалуются на сбой: у некоторых отсутствует мобильная связь.
Об этом свидетельствуют комментарии абонентов под постом "Киевстар" на странице в Facebook.
Пользователи пишут, что невозможно осуществить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы в частности наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и тому подобное.
Зато "Киевстар" пока не называет, что именно стало причиной сбоя. Отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".
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Также абоненты жалуются и на отсутствие интернета.
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