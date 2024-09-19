Украинцы жалуются на проблемы с "Киевстаром"

Пользователи крупнейшего украинского оператора "Киевстар" массово жалуются на сбой: у некоторых отсутствует мобильная связь.

Об этом свидетельствуют комментарии абонентов под постом "Киевстар" на странице в Facebook.

Пользователи пишут, что невозможно осуществить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы в частности наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и тому подобное.

Зато "Киевстар" пока не называет, что именно стало причиной сбоя. Отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".

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Также абоненты жалуются и на отсутствие интернета.