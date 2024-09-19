Европа почти не почувствует прекращения транзита российского газа через Украину – Bloomberg

Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа.

Об этом сообщил глава немецкой энергетической компании Uniper SE Майкл Льюис, пишет Bloomberg.

Хотя такие страны, как Австрия и Словакия, все еще зависят от топлива с Востока, прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа, отметил генеральный директор Uniper Майкл Льюис в интервью в среду.

"Определенный объем газа исчезнет с рынка, но это уже учтено и отражено в ценах", - сказал Льюис на конференции Gastech в Хьюстоне. "В целом наша позиция перед зимой достаточно сильная".

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Европа накопила запасы газа раньше, чем обычно перед отопительным сезоном. Теперь она также получает стабильные поставки из Норвегии и увеличенные импорты сжиженного природного газа (СПГ) от таких производителей, как США, чтобы компенсировать уже уменьшенные объемы, все еще поступающие из России.

Uniper и Германия в целом больше не покупают газ у "Газпрома", российской государственной газовой компании. Uniper была национализирована во время энергетического кризиса 2022 года в рамках одного из крупнейших корпоративных спасений в истории Германии. После вторжения России в Украину и сокращения экспорта газа в Европу, компания, которая ранее была одним из ключевых клиентов "Газпрома", вынуждена была платить сотни миллионов евро ежедневно за альтернативные поставки, и сделать это смогла только при поддержке государства.

В июне Uniper получила более 13 миллиардов евро ($14 миллиардов) возмещения по решению международного арбитража из-за невыполнения "Газпромом" поставок газа с середины 2022 года. Компания рассматривает все варианты того, как возместить полученные судом убытки. "Это сложный юридический процесс. Есть несколько вызовов", - отметил Льюис. "Это займет столько времени, сколько потребуется".

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Когда Льюиса спросили об альтернативах замещения транзитного соглашения, он ответил, что Uniper не намерен покупать российский газ. Переговоры с Россией о возможных мирных соглашениях также не выглядят перспективными, поскольку война в Украине продолжается уже третий год.

"Мы должны увидеть завершение войны, прежде чем можно будет вести какие-либо серьезные переговоры, завершение войны и реальное восстановление отношений между ЕС и Россией", - сказал он. "Очень трудно представить, что можно сделать".