Цены на нефть отреагировали на снижение ставки ФРС

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку опасения относительно спроса сдержали возможные выгоды от большего, чем ожидалось, снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 8 центов до $73,73 за баррель, тогда как фьючерсы на WTI на октябрь снизились на 3 цента до $70,88 за баррель.

В среду Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 0,5%. Обычно снижение ставок стимулирует экономическую активность и спрос на энергию, но рынок воспринял это как признак более слабого рынка труда, что может замедлить экономику. Это видение перевесило положительный эффект, который снижение ставок обычно дает экономической активности.

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"Хотя снижение ставки на 50 базисных пунктов указывает на возможные экономические трудности в будущем, медвежьи инвесторы остались недовольными после того, как ФРС повысила среднесрочный прогноз ставок", - отметили аналитики ANZ.

Слабый спрос со стороны замедляющейся экономики Китая также продолжает давить на рынок. Выпуск нефтеперерабатывающих заводов в Китае снижался пятый месяц подряд в августе, согласно данным бюро статистики, опубликованным в выходные. Промышленное производство в Китае также снизилось до самого низкого уровня за пять месяцев, а розничные продажи и цены на новые дома продолжили ослабевать.

Рынки также следят за событиями на Ближнем Востоке после взрывов раций, которые использовала ливанская вооруженная группа "Хезболла", в среду, после подобных взрывов пейджеров предыдущего дня. Источники в сфере безопасности сообщили, что ответственность несет израильская разведка "Моссад", но израильские официальные лица не комментировали атаки.

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Аналитики Citi прогнозируют нестандартный дефицит на рынке нефти на уровне около 0,4 миллиона баррелей в сутки, что будет поддерживать цены на нефть марки Brent в диапазоне $70-75 за баррель в течение следующего квартала, но это явление будет временным.