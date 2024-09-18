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ФРС США впервые за 4 года снижает процентные ставки

Среда, 18 сентября 2024, 21:21 - Артур Крыжный

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75%-5,0% впервые с 2020 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ФРС ожидает еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году. Также регулятор ожидает снижения ставки на 100 базисных пунктов в 2025 году.

Поэтому регулятор прогнозирует ставки на уровне 4,4% на конец 2024 года.

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Средний прогноз ставки на 2025 год снижается до 3,4%, что означает четыре дополнительных повышения на четверть пункта в следующем году

В заявлении добавлена формулировка о том, что комитет "решительно настроен на поддержку максимальной занятости" в дополнение к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.

Справка. ФРС выполняет функции центральной банковской системы США.

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ФРС США
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