Россия нашла способ продавать свою нефть дороже ограничений цены G7 и ЕС

Российские компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%, что позволяет продавать нефть выше ценового потолка стран G7 в 60 долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Благодаря использованию российских страховщиков, Москва может продавать нефть по цене более 60 долларов за баррель, что превышает ограничения, установленные странами G7, Европейским Союзом и Австралией с целью ограничить доходы России от нефти после ее вторжения в Украину.

Более 60% морских нефтяных поставок России идет в Индию. Западные услуги, такие как судоходство и страхование, могут использоваться только для российских грузов, проданных по цене, не превышающей установленный предел.

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Ранее в этом году Индия одобрила несколько российских страховых компаний для предоставления страхования морских перевозок после того, как российская государственная Национальная перестраховочная компания предоставила финансовые гарантии.

В июле Индия обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на то, что Китай получает поставки через трубопроводы и морем. Именно Индия стала главным рынком для российской нефти с 2022 года, когда вступило в силу эмбарго ЕС.

Страхование для остальных 40% танкеров, перевозивших нефть в Индию в июле, предоставляли западные компании. Российские страховые компании в основном используются нефтяными перевозчиками, которые имеют тесные связи с Россией, такими как российская судоходная компания "Совкомфлот".

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Судоходные компании из стран, таких как Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай, чаще пользуются западным страхованием при транспортировке российской нефти, свидетельствуют данные.

Хотя многие западные страховщики прекратили покрывать поставки российской нефти из-за опасений нарушения ценового потолка G7, некоторые все еще продолжают предоставлять покрытие.