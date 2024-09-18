Страны Европы требуют от "Газпрома" 20 миллиардов долларов за непоставленный газ – росСМИ

По меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против "Газпрома" из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 миллиарда евро, или 20,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Самый большой иск - на 13 миллиардов евро - подал немецкий концерн Uniper, который ранее был главным клиентом "Газпрома" в Германии и соинвестором проекта "Северный поток - 2". Компания, закупавшая у России 20 миллиардов кубометров газа в год, требовала компенсации многомиллиардных убытков от прекращения поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил ее иск.

Еще около 1 миллиарда долларов от "Газпрома" требует RWE - другой немецкий импортер газа, который получал 1 миллиард кубометров ежегодно. Французская Engie подала иск в арбитраж, требуя от "Газпрома" более 300 миллионов евро.

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В Австрии, которая продолжает покупать российский газ, покрывающий около 90% ее потребления, крупнейшая энергокомпания OMV подала иск против "Газпрома" на сумму 575,3 миллиона евро.

В Финляндии, где до войны российский газ занимал 90% рынка, иск против "Газпрома" подал концерн Gasum. В Италии - энергетический гигант Eni, который отказался выполнять указ Владимира Путина об оплате поставок в рублях.

В Польше иск на 1,5 миллиарда евро против "Газпрома" подала компания Europol Gaz, управлявшая польским участком газопровода "Ямал - Европа", который транспортировал газ из Западной Сибири к потребителям в Германии. В Чехии претензии к "Газпрому" за недопоставленный газ выдвинули Net4gas и Innogy Energie: первая требует 113 миллионов евро, вторая - 78 миллионов. В Швейцарии газовые трейдеры DXT Commodities и Axpo Solutions подали иски на общую сумму почти 1 миллиард евро.

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В Нидерландах 275 миллионов евро от "Газпрома" требует оператор газотранспортной системы Gasunie Transport Services. Еще один иск за неиспользование зарезервированных газовых мощностей подала BBL Company V.O.F. В Словакии с "Газпромом" судятся ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika, а в Болгарии - национальный газовый оператор Bulgargaz, который требует 400 миллионов евро за расторжение контракта.

Общая сумма претензий к "Газпрому" превысила его чистый доход от продажи газа на все внешние рынки вместе: 10 миллиардов долларов в год от поставок в Европу и Турцию, 7 миллиардов - в Китай, и 2 миллиарда - от экспорта в страны СНГ и Центральной Азии, по оценкам БКС.