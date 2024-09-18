В Украине хотят сократить разрыв между зарплатами мужчин и женщин: стартовала информкомпания

В Украине 18 сентября стартовала информационная кампания "Конечно, сможешь!", которая будет способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда.

Об этом сообщает Минэкономики.

Целью компании является уменьшение гендерного разрыва в зарплатах с 18,6% до 13,6% к 2030 году.

Как говорится в сообщении, в Украине до полномасштабного российского вторжения (в 2021 году) разница в оплате труда между женщинами и мужчинами составила 18,6%.

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В 2015 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине составил 26% и к 2021 значительно сократился.

"Один из важных шагов, которые мы предпринимаем для преодоления гендерного разрыва в оплате труда, – разработка нового Трудового кодекса", - отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, его принятие предоставит женщинам дополнительные опции для профессиональной реализации и усилит защиту их прав.

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В частности, в кодексе будет законодательно закреплен принцип одинаковой оплаты труда женщин и мужчин за труд равной ценности, урегулирована правовая защита работающих женщин исключительно в рамках положительной дискриминации, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

В сообщении также уточняется, что с 18 сентября Министерство экономики совместно с ООН Женщины и при поддержке Офиса первой леди и правительства Швеции приступают к воплощению национальной информационной кампании "Конечно, сможешь!". Ее цель — способствовать преодолению гендерных стереотипов по профессиональному развитию женщин, привлечь внимание к проблеме гендерного разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен урегулировать работу домашних работников и снизить уровень незадекларированного труда.