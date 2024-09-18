Новые санкции против России: ЕС нацелился на финучреждения

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ЕС определил новое приоритетное направление санкций - финансовые учреждения, поддерживающие поставки военной продукции в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский Союз может усилить санкции, направленные на финансовые учреждения, поддерживающие потоки военной продукции в Россию и поставки товаров, произведенных западными дочерними компаниями в Юго-Восточной Азии.

ЕС с 2022 года ввел ряд санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам представителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, эти санкции не являются "волшебным шаром", однако их цель заключается в том, чтобы сделать российскую военную машину медленнее, дороже и менее эффективной.

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Он также отметил, что некоторые компании пытаются обойти санкции, используя пути поставки товаров двойного назначения в Москву.

О'Салливан подчеркнул, что после дипломатических усилий ЕС удалось сократить такие поставки через страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Узбекистан и Армению. Однако значительно более сложной задачей является остановка подобных потоков через Юго-Восточную Азию, где страны являются производителями товаров, а не просто транзитными станциями.

"Много продукции, проходящей через Китай, изготавливается дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - отметил О'Салливан.

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Особое внимание в санкционной деятельности уделяется финансовым учреждениям, которые финансируют перевалку военной продукции в Россию. "Если такие учреждения будут обнаружены, им будет предоставлен выбор: либо прекратить свою деятельность, либо попасть под санкции", - предупредил О'Салливан, добавив, что США уже достигли значительного успеха в этом направлении.

Также он отметил, что самый большой вызов для ЕС - это гармонизация выполнения санкционных пакетов в 27 странах-членах блока. В то же время О'Салливан отметил, что санкции уже толкают Россию к военной экономике, что будет иметь серьезные последствия для ее экономического будущего в ближайшие год-два.

Напомним:

Западные страны потратили с начала 2024 года 2 млрд долл на закупку турецких нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.