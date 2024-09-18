В Ассоциации энергоэффективных городов рассказали, с каким дефицитом генерации Украина войдет в зиму

Украинские энергетики смогут подготовить к работе к началу декабря 2024 года с учетом возобновленной генерации примерно 14-15 ГВт генерирующих мощностей, что оставит энергосистему с ожидаемым дефицитом около 4 ГВт, который невозможно покрыть полностью импортом.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективных городов Украины (АЭГУ) Святослав Павлюк во время дискуссии "Сохраняя свет: битва за украинскую электросеть", передает "Интерфакс-Украина".

"Это (дефицит генерации - ред) в целом составляет до 20% выработки. Это на самом деле оптимистическая картина", - сказал он.

Как отметил Павлюк, после начала полномасштабной войны украинская энергосистема в 2023 году располагала 18 ГВт доступной мощности, однако после серии массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, начиная с марта 2024 года, к июлю рабочая мощность сократилась до около 10 ГВт.

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Сейчас, добавил эксперт, ключевым базисом выработки в украинской энергосистеме являются три атомные электростанции с общей установленной мощностью до 8 ГВт.

При этом некоторые энергоблоки не могут работать на полную загрузку из-за неисправности оборудования. Кроме того, повреждено около 50% мощностей гидроэлектростанций, общая установленная мощность которых до войны составляла до 6 ГВт.

Также по состоянию на август доступная мощность тепловых электростанций и когенерации достигала 5,5 ГВт.

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В сфере установок с возобновляемыми источниками энергии Украина потеряла на оккупированных территориях соответственно 80% мощностей ветровых станций и 20% - солнечных.

"В целом мы подходим к этому отопительному сезону в ситуации, когда вся генерация на левом берегу страны в основном разрушена, приостановлена или повреждена, и она не работает. При этом восток страны очень сильно зависит от системы передачи. Таким образом, функциональность системы передачи абсолютно критически важна, чтобы справиться с проблемами отопительного сезона", - прокомментировал исполнительный директор.

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