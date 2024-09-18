Забастовка в Boeing остановила производство самолетов и может стоить миллиарды долларов

Boeing и его крупнейший профсоюз возобновят переговоры по контракту, потому что продолжение забастовки, которая остановила производство самых популярных самолетов, будет стоить авиакомпании несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Профсоюз требует 40% повышения зарплаты в течение четырех лет во время первых полноценных переговоров с Boeing за 16 лет, что значительно превышает предложение компании в 25%, которое решительно отклонили.

Аналитики говорят, что длительная забастовка может обойтись Boeing в несколько миллиардов долларов, еще больше осложнив финансовое состояние компании и угрожая снижением ее кредитного рейтинга.

Реклама:

"После целого дня медиации мы разочарованы: компания не была готова и не захотела решать вопросы, которые мы четко назвали основными для завершения этой забастовки: зарплата и пенсия", - заявил профсоюз, представляющий более 30 000 работников заводов Boeing.

"Похоже, что компания не воспринимает медиацию серьезно. Учитывая 96% голосов за забастовку, мы думали, что Boeing наконец поймет, что машинисты IAM 751 требуют большего. Мы боремся за справедливость - за то, что мы заслужили за последние 16 лет", - добавили в профсоюзе.

Забастовка, которая в среду продлится уже шестой день, является первой для Boeing с 2008 года и последним эпизодом в бурном году для компании, который начался с инцидента в январе, когда на новом самолете 737 MAX во время полета отвалилась дверная панель.

Реклама:

Boeing и Федеральная служба медиации и примирения США не сразу ответили на электронные письма с просьбой о комментариях вне рабочих часов.

Забастовка остановила производство самых популярных самолетов Boeing 737 MAX, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767, что повлекло задержки в поставках авиакомпаниям.

Boeing заявила в понедельник, что замораживает наем и рассматривает возможность временных отпусков для уменьшения расходов, поскольку ее баланс уже обременен долгом в 60 миллиардов долларов, а длительная забастовка может еще больше навредить компании.

Компания также прекратила размещать большинство заказов на детали для всех программ реактивных самолетов Boeing, кроме 787 Dreamliner, что нанесет ущерб ее поставщикам. В этом году акции компании упали примерно на 40%.

Читайте также: "Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Boeing теряет доверие и отстает от Airbus: как кризис авиагиганта пошатнул баланс рынка

Напомним:

Рабочие завода Boeing на Западном побережье США объявили забастовку после того, как 96% работников профсоюза проголосовали за это.

Авиакомпания Boeing договорилась с профсоюзом о повышении зарплаты работникам на 25%, что может предотвратить масштабную забастовку 13 сентября.