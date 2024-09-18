В Украине существенно упали объемы нелегальной торговли табаком

В Украине в июле 2024 года произошло значительное падение уровня нелегальной торговли табачными изделиями - до 14,6%. На начало года он составлял 19,1%, а год назад - 25,7%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства Kantar Украина.

"Наблюдается значительное падение уровня нелегальной торговли. Снижается как контрабанда, так и объем подделок (в том числе с поддельными акцизными марками)", - отмечает Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украина.

33% контрафактной продукции имеют признаки поддельных акцизных марок.

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"52% нелегальной продукции, маркированной отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта, и нелегально продается в Украине, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. Марки этого производителя Сompliment и Lifa с надписью Duty Free составили 51% этой группы нелегальной продукции", - говорится в сообщении.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 6 областей Украины, где реализуется 69% такой продукции: Днепропетровская - 22%, Одесская - 11%, Харьковская - 11%, Киев и Киевская обл. - 9%, Хмельницкая - 8%, Львовская - 8%.

"Пока не будет ниже 5%, это все очень много", - написал в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Напомним:

В украинском парламенте сообщали о значительных успехах в борьбе с нелегальным рынком табака.