Украинские производители впервые смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов

Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, которые организует Коалиция дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков. К участию в этих тендерах впервые приглашаются украинские компании, что является важным шагом для поддержки отечественного производства.

"Для участия в тендере производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки. Предложения по FPV-дронам принимаются до 14 октября, а для дронов-перехватчиков - до 11 ноября", - сообщили в министерстве.

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Все поданные заявки будут рассмотрены членами Коалиции дронов, после чего выберут победителей.

Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на производство беспилотников для дальнейшего тестирования и оценки. В случае успешных результатов тестирования планируется масштабный заказ FPV-дронов от компаний-победителей.

"Цель этой коалиции - обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, которые способны производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Напомним:

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.

В состав Коалиции входят 16 стран-партнеров, которые уже поставляют Украине дроны. На аккумулированные средства в размере 50 миллионов евро планируется закупка еще 20-30 тысяч дронов.