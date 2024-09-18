В Украине в регионы-лидеры по регистрациям электрокаров входит Волынь: что выбирают в областях
Среда, 18 сентября 2024, 09:14 -
В Украине в августе 2024 года украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. легковых автомобилей на электротяге (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область - 942 ед. (90% бывшие в употреблении);
- город Киев - 750 ед. (61% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. - 465 ед. (72% бывшие в употреблении);
- Волынская обл. - 429 ед. (95% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. - 422 ед. (71% бывшие в употреблении).
Что касается новых авто, то самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волынской обл. был BYD Song Plus.
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Бестселлером Львовщины стал HONDA M-NV. На Киевщине предпочтение отдавали VOLKSWAGEN ID.4. На Днепропетровщине - ZEEKR 001.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y - в Киеве и области и на Днепропетровщине.
- TESLA Model 3 - на Львовщине.
- NISSAN Leaf - на Волыни.
Напомним:
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В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в прошлом году.
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