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В Украине в регионы-лидеры по регистрациям электрокаров входит Волынь: что выбирают в областях

Среда, 18 сентября 2024, 09:14 - Виктор Волокита
 

В Украине в августе 2024 года украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. легковых автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали: 

  1. Львовская область - 942 ед. (90% бывшие в употреблении);
  2. город Киев - 750 ед. (61% бывшие в употреблении);
  3. Киевская обл. - 465 ед. (72% бывшие в употреблении);
  4. Волынская обл. - 429 ед. (95% бывшие в употреблении);
  5. Днепропетровская обл. - 422 ед. (71% бывшие в употреблении).

Что касается новых авто, то самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волынской обл. был BYD Song Plus.

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Бестселлером Львовщины стал HONDA M-NV. На Киевщине предпочтение отдавали VOLKSWAGEN ID.4. На Днепропетровщине - ZEEKR 001.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

  • TESLA Model Y - в Киеве и области и на Днепропетровщине.
  • TESLA Model 3 - на Львовщине.
  • NISSAN Leaf - на Волыни.

Напомним:

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В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в прошлом году.

авто Украина
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