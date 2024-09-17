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В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове

Вторник, 17 сентября 2024, 16:40 - Виктор Волокита

Аналитики ЛУН посчитали, за сколько дней в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове. 

Об этом сообщает портал по поиску недвижимости ЛУН.

В Киеве в августе 2024 года среднее количество дней, за которые можно продать квартиру, составляло 51 день (от момента опубликованного объявления до продажи). В июле это было 52 дня, в начале года 63 дней, в августе 2023 года квартиру можно было продать в среднем за 35 дней. 

Всего за последние полгода стоимость вторички в столице снизилась на 8% в долларах

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В Одессе в августе среднее количество дней, за которые можно продать квартиру, - 54 дня. В июне это было 72 дня, в начале года 60 дней, в августе 2023 года квартиру можно было продать в среднем за 28 дней. 

В среднем стоимость вторички в Одессе за последние полгода снизилась на 10% в долларах. 

"Что касается Львова, то здесь в августе 2024 года продать квартиру можно в среднем за 45 дней. Это на 6 дней быстрее, чем в Киеве", - рассказали в ЛУН.  

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"То, насколько быстро квартира продастся, почти не коррелирует с ценой. То есть более дешевые квартиры продаются всего чуть быстрее дорогих, а весь процесс продажи в среднем займет столько же времени", - говорится в сообщении. 

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