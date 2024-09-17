В Kyivstar признали, что их планы обеспечения автономной работы далеки от требований Госспецсвязи

Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" во втором квартале 2025 года планирует увеличить время автономной работы до шести часов на 30% сети.

Как сообщил президент компании Александр Комаров, сейчас 65% сети могут работать в автономном режиме до четырех часов, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас примерно 65% сети - это устойчивость 4 часа и остаток - это примерно 2 часа", - сказал он на конференции Global Outlook: Fostering unity, организованной Европейской бизнес ассоциацией.

Как сообщалось, согласно новым требованиям Госспецсвязи, мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше.

Реклама:

Кроме того, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, чтобы соответствовать новой норме. До 1 ноября - 70%, до 1 декабря - 80%, а до конца января 2025 года - не менее 100%.

Соответственно, согласно заявлениям Комарова, "Киевстару" не удастся выполнить требования Госспецсвязи.

В то же время, Комаров отметил, что "Киевстар" ориентируется на требования Госспецсвязи об обеспечении автономности базовых станций в течение 10 часов, но в ближайшее время достижение этого показателя не представляется реалистичным.

Реклама:

"Я не могу сказать, что мы их выполняем, мы движемся в эту сторону. Возможно, не 10 часов, а 6 часов", - сказал он.

Напомним:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения.