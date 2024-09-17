США проверяют импорт урана из Китая на тайный обход Россией эмбарго

Администрация президента Джо Байдена расследует резкое увеличение импорта обогащенного урана из Китая с конца 2023 года из-за опасений, что эти поставки помогают Москве обойти запрет США на импорт урана из России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В декабре 2023 года американские законодатели приняли запрет на российский обогащенный уран. В том же месяце Китай отправил в США 242 990 килограммов обогащенного урана, что является значительным ростом, ведь с 2020 по 2022 год Китай не экспортировал обогащенный уран в США.

В мае этого года, когда Байден подписал запрет, Китай снова отправил значительную партию урана - на этот раз 123 894 килограмма.

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Министерство энергетики США вместе с другими соответствующими агентствами внимательно следят за импортом из Китая, чтобы обеспечить надлежащее выполнение недавно принятого закона о запрете импорта российского урана.

Американские чиновники наблюдают за импортом из Китая и других стран, чтобы "гарантировать, что они не импортируют российский уран под видом экспорта материала, который иначе использовали бы в собственных реакторах".

В то же время с запретом США, импорт российского обогащенного урана в Китай резко вырос в 2022 и 2023 годах, согласно данным Всемирного банка. Хотя Китай строит больше реакторов, которые потребуют стабильных поставок урана, эти поставки из России также могут помочь ему экспортировать топливо, считают аналитики.

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