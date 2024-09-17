Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний

Национальный банк Украины нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний и применил к ним меры воздействия.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Меры воздействия применены к:

ООО "Деньги 247"

ООО "Финансовая компания "Финвей"

ООО "Финансовая компания "Прогрессивные финансы"

ООО "Финансовая компания "Сварог финанс"

ООО "Финансовая компания "Финуниверсал"

ООО "Финансовая компания Инвест-кредо"

ООО "Статускапитал"

ООО "Финансовая компания "Такелау"

Как говорится в сообщении, эти финансовые компании вовремя не подали в Национальный банк отчет о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный аудиторами. Финучреждения должны устранить нарушения до 17 октября 2024 года.

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Напомним:

Нацбанк Украины аннулировал лицензии на деятельность микрокредитных компаний "Просто Позика" и "Тайм Кредит", владельцы которых являются гражданами России.