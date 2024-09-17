Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
Вторник, 17 сентября 2024, 15:29 -
Национальный банк Украины нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний и применил к ним меры воздействия.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Меры воздействия применены к:
- ООО "Деньги 247"
- ООО "Финансовая компания "Финвей"
- ООО "Финансовая компания "Прогрессивные финансы"
- ООО "Финансовая компания "Сварог финанс"
- ООО "Финансовая компания "Финуниверсал"
- ООО "Финансовая компания Инвест-кредо"
- ООО "Статускапитал"
- ООО "Финансовая компания "Такелау"
Как говорится в сообщении, эти финансовые компании вовремя не подали в Национальный банк отчет о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный аудиторами. Финучреждения должны устранить нарушения до 17 октября 2024 года.
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