 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний

Вторник, 17 сентября 2024, 15:29 - Виктор Волокита
 

Национальный банк Украины нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний и применил к ним меры воздействия. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.  

Меры воздействия применены к: 

  • ООО "Деньги 247"
  • ООО "Финансовая компания "Финвей"
  • ООО "Финансовая компания "Прогрессивные финансы" 
  • ООО "Финансовая компания "Сварог финанс" 
  • ООО "Финансовая компания "Финуниверсал" 
  • ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" 
  • ООО "Статускапитал"
  • ООО "Финансовая компания "Такелау"

Как говорится в сообщении, эти финансовые компании вовремя не подали в Национальный банк отчет о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, составленный аудиторами. Финучреждения должны устранить нарушения до 17 октября 2024 года. 

Реклама:

Напомним:

Нацбанк Украины аннулировал лицензии на деятельность микрокредитных компаний "Просто Позика" и "Тайм Кредит", владельцы которых являются гражданами России. 

Нацбанк финансы
Реклама:
Материалы по теме
Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро подорожали 17 сентября 2024, 11:49
Нацбанк за неделю не покупал валюту 15 сентября 2024, 15:52
Нацбанк планирует вернуть инфляцию на уровне 5% за три года 12 сентября 2024, 17:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте