В 2025 году бизнес ожидает курс доллара в 44 гривны – ассоциация

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на следующий 2025 год руководители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации составляет 44 гривны.

Такие данные следуют из результата опроса ЕБА.

Для сравнения, в 2024 году бизнесы закладывали 41 гривну за доллар, а в 2023 году - 43 гривны.

Прогнозы финансовых показателей на 2025 год в гривне почти идентичны прогнозам предыдущего периода.

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Большинство руководителей, а именно 72% ожидают роста доходов в гривне, и только 15% ожидают падения.

Рост до 10% прогнозируют 35% директоров, рост на 11-20% - 23%, и рост на 21% и более ожидают 14% респондентов.

В то же время на рост доходов в натуральном выражении рассчитывают 46%, а в долларах - 43%. Падение доходов в натуральном выражении прогнозируют 21% предпринимателей, в долларах - 27%.

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