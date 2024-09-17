Гетманцев назвал бюджет на 2025 год "бюджетом пессимизма"

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как "бюджет пессимизма".

Такое мнение он высказал в своем Telegram.

Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.

"Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная", - пояснил он.

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Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую - 8,2%.

В то же время, правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год - 9,7%.

Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.

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