Гетманцев назвал бюджет на 2025 год "бюджетом пессимизма"
Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как "бюджет пессимизма".
Такое мнение он высказал в своем Telegram.
Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции.
"Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная", - пояснил он.
Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2025 года на уровне 6,6%, среднегодовую - 8,2%.
В то же время, правительство прогнозирует инфляцию на конец года на уровне 9,5%, а среднюю за год - 9,7%.
Эта разница создает потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой, который, по мнению Гетманцева, необходимо устранить еще до принятия бюджета.
Читайте также: Где Украина будет брать и на что тратить деньги в 2025-м. Анализ проекта госбюджета