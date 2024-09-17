Россия атаковала энергообъекты в пяти областях, есть повреждения – Минэнерго

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области во время воздушной тревоги выключались подстанции. На одной подстанции в результате ракетно-дроновой атаки возникло возгорание, обесточены более 281 тысячи потребителей в 601 населенном пункте, а также промышленные предприятия в двух областях. Сейчас питание частично восстановлено.

В Донецкой области из-за обстрела обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.

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В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА отключалась воздушная линия, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Черниговской области из-за ракетных обстрелов отключались воздушные линии, в целом обесточивались более 2 тысяч абонентов в 22 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

Кроме того, в южном регионе по технологическим причинам на подстанции выключалось оборудование, обесточивания потребителей не было. Оборудование включено в работу.

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В центральном регионе в результате сильного ветра выключались воздушные линии, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.