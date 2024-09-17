В России решили создать аналог Starlink почти за пять миллиардов долларов

Создание российского аналога спутникового интернета Starlink Илона Маска будет стоить 445 млрд руб. (4,89 млрд долл).

Об этом сообщает The Moscow Times.

За реализацию проекта будет отвечать компания "Бюро 1440", которая должна до 2030 года вывести на орбиту 292 новых спутника. Всего же ей предстоит запустить 383 спутника, в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя.

Расходы на запуск 12 тыс. спутников в SpaceX оценивали в 10 млрд долларов.

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Предполагается, что группировка спутников будет создана в первую очередь за счет средств самой компании, которая должна направить на это 329,06 млрд руб. Еще 116 млрд руб (1.27 млрд долл) будут выделены из бюджета: 37,5 млрд руб (0,4 млрд долл) - в виде льготных кредитов на создание спутников, 17,3 млрд руб (0,2 млрд долл) - как субсидии на запуски ракет и 61,2 млрд руб (0,67 млрд долл) - на вывод спутников на низкую околоземную орбиту. Только в 2025 году "Бюро 1440" получит из федерального бюджета более 37 млрд руб.

Отмечается, что цель проекта - увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% - к 2036-му.

В 2023 году "Бюро 1404" провело первые запуски своих тестовых спутников Rassvet. Сейчас скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/с, а задержка - 41 миллисекунду.

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Сообщается, что в мае компания подписала соглашение о сотрудничестве с "Аэрофлотом" и РЖД о предоставлении Wi-Fi на борту российских самолетов и поездов с 2028 года.