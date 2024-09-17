Нефть растет в цене: причины

Нефть растет на опасениях относительно добычи в США, ожидается сокращение запасов нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 34 цента, или на 0,5%, до 73,09 долл за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на октябрь выросли на 49 центов, или на 0,7%, до 70,58 долл за баррель.

Оба контракта выросли на предыдущей сессии, поскольку влияние урагана "Франсин" на добычу в Мексиканском заливе противодействовало беспокойству китайского спроса в преддверии решения Федерального резерва США о снижении процентной ставки, которое должно положительно повлиять на настроения инвесторов в нефть.

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Более 12% добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе США остаются вне сети.

Ожидается, что ФРС начнет цикл смягчения в среду, а фьючерсы на фонды ФРС показывают, что сейчас рынки оценивают вероятность того, что центральный банк снизит ставки на 50 базисных пунктов, на уровне 69%.

Снижение процентной ставки уменьшит стоимость заимствований и потенциально может поднять спрос на нефть, поддержав экономический рост.

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Напомним:

Китай нарастил объемы закупок нефти до наибольших значений за 14 месяцев.